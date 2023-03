In ihren Online-Beratungen unterstützt Hauer Frauen dabei, das Leben achtsamer zu gestalten und so das persönliche innere Glück zu finden. Die Idee, dass, wer morgens sein Bett macht, glücklicher und erfolgreicher durchs Leben gehen soll, kennt sie: «Im Kern geht es darum, dass das Machen des Betts die erste Aufgabe des Tages ist und wer diese erfolgreich meistert, startet bereits mit einem guten Gefühl in den Tag. Dazu erwartet einen abends ein schöner Anblick im Schlafzimmer – das hebt nochmals die Laune.» Heidi Hauer sieht ein Morgenritual vor allem als Akt von emotionaler, körperlicher und spiritueller Selbstfürsorge. Als Akt von Selbstliebe.