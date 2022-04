Entscheidet man sich dazu überschüssige Kilos zu verlieren, möchte man dies meist so schnell wie möglich. Logisch, Erfolge spornen an. Doch ist eine Extrem-Diät für den Körper eine grosse Belastung. Dass er mit der reduzierten Nahrungszufuhr nicht klar kommt, spiegelt sich oft in einem Jojo-Effekt wieder: Nach rasantem Kiloverlust schlägt die Waage plötzlich wieder deutlich mehr aus. Und das ist nicht das einzige, was die drastische Ernährungsumstellung mit uns macht. Eine neue Studie weist darauf hin, dass eine Crash-Diät auch Herz und Nieren zu schaffen macht.