Und wenn man denkt, es geht nicht mehr, man müsse sich nun auch mal was gönnen, und so jung kommt man ja nicht mehr zusammen, sich also wieder Pasta kocht … dann nimmt man absurd schnell zu, zumal der Körper im harten Training sofort auf Sparmodus schaltet und anschliessend alles doppelt so gut verwertet. Der Jojo-Effekt ist real. Also: Man sollte sich keine Verbrennungstechnik suchen, sondern einen Sport, der einem auch sonst Spass macht. Ob das nun Boxen oder Yoga ist – egal. Und dann dranbleiben.