Gesünder und schöner dank fitter Organe

Draussen singen die Vögel und ihr könntet trotz des schönen Wetters nur auf der Couch liegen? Irgendwie fehlt einfach die Lust, aber auch die Kraft? Dann könnte für einmal nicht nur Corona, sondern auch unsere Organe Schuld sein. Denn wenn die nicht richtig fit sind, spüren wir das am ganzen Körper. Die Ärztinnen Susanne Esche-Belke und Suzann Kirschner-Brouns erklären in ihrem Ratgeber «Re-Power», wie man sie wieder fit macht und so gesünder, schlanker und allgemein glücklicher wird. «Wir zeigen, mit welchen kleinen Geheimnissen und Insidertipps sich im Körper und Geist so enorm viel bewegen lässt», sagen die beiden Autorinnen. Dabei stellen sie zwei Organe ins Rampenlicht: den Darm und die Schilddrüse.