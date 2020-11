7 Gesichtsmasken, die wirklich perfekt sitzen

Sie purzeln vom apokalyptischen Albtraum-Thron vermehrt in unsere Warenkörbe, weil man sie inzwischen so gut wie überall trägt: Gesichtsmasken aus Stoff, die nicht nur uns und andere schützen, sondern auch den oft so panischen Augen gut tun. Mit diesen hübschen Masken lächelt man ohne wunde Ohren und Druckstellen an den Wangen beim Blick in den Spiegel – auch, wenn das kein Mensch sieht.