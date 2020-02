Werden Binden und Tampons in Schottland kostenlos?

Zeit für etwas Realtalk: Tampons und Binden – noch immer die zwei am häufigsten verwendeten Produkte, um uns während der Menstruation vor Flecken und unangenehmen Situationen zu schützen – sind verdammt teuer. So sehr, dass es uns jedes Mal ein bisschen schmerzt, wenn ein neues Päckchen her muss. Aber was sollen wir tun? Wir kaufen sie halt. Ohne gross darüber nachzudenken. Dass wir das können, ist ein wahnsinniger Luxus. Denn Tausenden von Frauen geht es ganz anders. Jetzt hat das schottische Parlament in der ersten Phase einen Gesetzesentwurf unterschrieben, der Tampons und Binden endlich für alle kostenlos machen soll – und wir jubeln.