Diese fünf Mythen über die Periode sind Schwachsinn

Während der Periode haben Frauen keine Lust auf Sex

Das muss nicht sein. Mit der Blutung fällt die libidohemmende Wirkung des Progesterons (ein Hormon im Eierstock) weg und deswegen haben viele Frauen während der Periode sogar mehr Lust auf Sex als davor. Natürlich kommt es aber auch auf das eigene Wohlbefinden an: Hat man starke Unterleibschmerzen, so hält sich die Begeisterung für Bettsport wahrscheinlich in Grenzen. Dennoch muss an dieser Stelle gesagt sein: Bewegung kann die Krämpfe lindern und somit wäre ein Techtelmechtel während der Periode gar nicht mal so schlecht.