Was wirklich gegen Kieferverspannungen hilft

Muskulatur lockern

Einerseits passiert das mit manuellen Behandlungenstechniken, Gelenksmobilisationen, Weichteilbehandlungen betroffener Strukturen, Muskeln oder Faszien. Beim Dry Needling werden zum Beispiel Triggerpunkte mit Akkupunkturnadeln bearbeitet und so die Muskeln gelockert. Anderseits versucht man in der Therapie, Stresssituationen besser zu erkennen und mit Übungen vorzubeugen. «Das kann zum Beispiel ein roter Punkt sein, den man sich als Erinnerung zur Entspannung an den Computer klebt», sagt Myma Ayachi. Gerade wer den ganzen Tag vor dem Bildschirm hockt, reckt den Nacken häufig nach vorne, was auch die Kieferbisslage negativ beeinflussen kann. «Wenn die Klienten bewusster durch den Alltag gehen, merken viele, dass sie nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag die Zähne aufeinanderpressen.»