Die Laktoseintoleranz führt die Liste der Unverträglichkeiten an. So sind in der Schweiz bis zu 20 Prozent davon betroffen, bei der Histaminintoleranz und der Zöliakie sind es je rund ein Prozent, bei der Fruktoseintoleranz ist die Anzahl der Betroffenen unbekannt. Ob die Zahlen in letzter Zeit gestiegen sind oder weiterhin zunehmen, können Experten nicht klar sagen. Ein Grund dafür ist, dass die Diagnosen zum Teil sehr kompliziert sind.