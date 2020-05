Ab dem wievielten Glas wird Wein ungesund?

Aber was zur Hölle sind nun diese ominösen 100 Gramm?

Was Wein angeht, dürfen laut Studie wöchentlich etwas mehr als sechs Gläser genüsslich vernichtet werden. Mit Bier ist man mit 2,5 Litern, also fünf Dosen, gut dabei. Und naja, im Grunde sind wir damit wieder da, wo wir angefangen haben – wer sich an den stoischen Grundsatz vom täglichen Glas Wein hält, der fährt nicht schlecht. Das achte Glas Vino und das sechste Dosenbier dieser Woche also vielleicht gar nicht erst annippen, sondern lieber sein lassen. Ansonsten: Stösschen!