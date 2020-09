Wichtige Experten-Tipps zum Thema Eisenmangel

Die Behandlung, speziell jene mit Infusionen, steht unter Beschuss. Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis dieser Therapie?

Frauen mit Eisenmangel sollten in erster Linie mit Eisenpräparaten zum Schlucken behandelt werden. Leider ist es so, dass diese Therapie nicht bei allen hilft oder teilweise zu Neben­wirkungen führt, vor allem zu Verstopfung. Die Eiseninfusionen sollten erst als Zweitlinien­ Therapie angewendet werden. In einem Bericht von 2015 wurde gezeigt, dass die intravenöse Therapie einen schnelleren und stärkeren Effekt auf den Eisenstoffwechsel – Hämoglobinkonzen­tration, Ferritin, Transferrin – hat, besonders bei einem symptomatischen schweren Eisenmangel. Deshalb sollten Eiseninfusionen zielgerichtet bei Frauen mit schwerem Eisenmangel einge­setzt werden. Dort zeigen sie eine gute Wirkung. So sind auch die höheren Kosten im Vergleich zu einer oralen Therapie gerechtfertigt.