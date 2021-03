Welche Lebensmittel sind hilfreich?

Prof. Axt-Gadermann: Besonders wichtig für unsere Darmbakterien sind präbiotische Ballaststoffe. Darunter versteht man bestimmte Pflanzenfasern, die von den Bakterien im Darm verarbeitet werden können, den Mikroorganismen als Futter dienen und deren Entwicklung fördern. Präbiotika sind zum Beispiel enthalten in Zwiebelgewächsen, Hülsenfrüchten, Spargel, Topinambur, Pastinaken, Haferflocken, aber auch in gekochten und anschliessend abgekühlten, kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln wie Nudeln, Reis oder Kartoffeln. Ausserdem können wir günstige Bakterien über die Ernährung zuführen. Solche sind etwa in Joghurt, Kefir, Käse, Quark und fermentiertem Gemüse enthalten. Für die Darmflora ebenfalls gut sind Omega-3-Fettsäuren, zu finden in fettem Fisch wie Lachs, Makrele, Hering, Tunfisch oder in Pflanzenölen wie Lein- oder Rapsöl. Ebenso hilfreich sind bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe, so genannte Polyphenole, die in dunklen Beeren, dunkler Schokolade, grünem und schwarzem Tee, Kaffee und Rotwein beinhaltet sind.