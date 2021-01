Warum man vor Massagen über Gefühle sprechen sollte

Vor Kurzem urlaubte die Autorin im tief verschneiten Wallis. Sie stapfte durch den Schnee, ass viel und gut, lag nach zahlreichen Saunagängen auf butterweichen Chaiselongues und blickte auf dicke Schneeflocken, die sich tanzend in den tief-türkisen Aussenpool stürzten. Und da kaum ein Spa-Besuch ohne Massage auskommt, umkreiste sie kurz darauf auf dem Infobogen menschliche Körperteile, die sie sich zu bekneten wünschte. So weit, so gut. Dann aber sollte sie dem Spa-Team aufschreiben, wie es ihr so ginge. Bitte, was?