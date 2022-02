Die Suppendiät funktioniert also. Aber ist sie auch gesund? Im Vergleich zu einigen anderen Fastenkuren schon. Zwar nimmt man in der Woche wenig Kohlenhydrate und Fette zu sich, dafür landen eine Vielzahl an Vitaminen auf dem Teller. Trotz geringer Kalorienzufuhr wird der Körper also weiterhin mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Doch gibt es auch bei der Suppendiät Grenzen: Nach einer Woche sollte damit wieder Schluss sein.