Frische Früchtchen? Ab ins Töpfchen!

So gehts!

Wie bereits erwähnt, beginnen wir beim Rumtopf mit den Erdbeeren. Die müssen reif sein und viel Aroma haben, aber keine Druckstellen. Das gilt übrigens auch für die anderen Beerensorten und Früchte, die in den Topf kommen. Also: 1 Kilo Erdbeeren in den Steinguttopf legen, zirka 400 g Zucker darüber streuen, einen halben Tag ziehen lassen, damit der Zucker sich auflöst, mit Rum auffüllen, bis die Beeren bedeckt sind. Dann einen Teller drauflegen, damit die Früchte unten bleiben. Aufbewahrt wird der Topf im Keller oder in einem kühlen Raum. Hat die nächste Beere oder Frucht Saison, kommt eine weitere Schicht in den Topf und wird mit Rum aufgegossen, so dass alles bedeckt ist. Zum Einlegen eignen sich: Brom- und Stachelbeeren, Pfirsiche, Aprikosen, Zwetschgen. Auch Kirschen, die aber unbedingt entsteint werden müssen, sonst fangen sie an zu schrumpeln. Blau- oder Johannisbeeren mit einer Stecknadel anstechen, damit der Rum eindringt. Weiterer Tipp: Die Früchte nicht zu klein schneiden, sonst werden sie matschig.