Barbara Becker: «Ich habe mich ein Jahr nur von Pizza ernährt»

Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen, um damit zu starten und welcher Zeitpunkt ist zum Ausprobieren am besten geeignet?

Becker: Hochsommer plus Scheinfasten kann den Kreislauf sehr belasten. Deswegen ist der ideale Zeitpunkt für «5DO» Frühjahr und Herbst. Man sollte sich zudem eine kleine Auszeit für das Programm nehmen, vor allem, wenn man es zum ersten Mal macht und noch nicht genau weiss, wie der Körper darauf reagiert. Ein stressiger Alltag kann die Umsetzung erschweren und das Ganze zu einer mentalen wie körperlichen Herausforderung machen. Deswegen finde ich es sehr wichtig, das Programm nicht in einer Zeit umzusetzen, in der viele Termine anstehen. Ausserdem sollte man sich auch Raum schaffen für Entspannungsübungen, moderates Training und Spaziergänge. Das ist in einem eng getakteten Berufsalltag kaum möglich. Und gesund sollte man sein und nicht in einen akuten Infekt hineinfasten.