Schütten wir schon bald Kartoffeln in den Kaffee?

Milch aus Kartoffeln: Freude für Umwelt und Gaumen

Nun schnellt (mal wieder) eine neue Milchalternative um die Ecke. Puh, braucht man das? Geht es nach dem schwedischen Start-up Veg of Lund, dann schon. Mit der «DUG Milk» kann man in Schweden und der UK jetzt Milch aus Kartoffeln kaufen. Klingt erstmal komisch, setzt in Sachen Nachhaltigkeit aber völlig neue Massstäbe. Weil Kartoffeln regionale Gewächse sind und anders als Soja, Mandeln oder Reis nicht importiert werden müssen, verbraucht man für die Milchproduktion deutlich weniger CO2. Und auch beim Wasser wird gespart. Im Vergleich: Für den Anbau von Kartoffeln wird 56 mal weniger Wasser benötigt, als bei dem von Mandeln.