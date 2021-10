Sind Süsskartoffeln gesünder als klassische Knollen?

Zwei Siegerinnen

Ihr merkt, ein klare Gewinnerin geht aus diesem Rennen nicht hervor. Die Süsskartoffel glänzt zwar durch ihre vielen gesunden Nährstoffe, verliert wegen ihres hohen Zuckergehalts aber deutlich Punkte. Und die klassische Kartoffel? In der stecken zum Teil zwar weniger Vitamine, sie ist aber längst nicht so ungesund, wie man denkt. Welche Sorte öfter im Kochtopf, Pfanne oder Backofen landen sollte, lässt sich also ganz vom persönlichen Geschmack abhängig machen.