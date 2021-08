Haskap-Beere: Was steckt hinter dem Superfood-Trend?

Die Haskap-Beere ist offenbar der neue Star am Superfood-Himmel. Ursprünglich stammt die süss-herbe Beere, die äusserlich leicht der Blaubeere ähnelt, aus Sibirien, in Japan hat sie seit einigen Jahren viele Fans. Inzwischen wird sie aber auch immer mehr in unseren Breitengraden angebaut. Sie ist reich an Antioxidantien und soll eine Vielzahl an gesundheitsfördernden Effekten haben. Was steckt wirklich hinter dem neuen Superfood-Trend?