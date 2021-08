Dieses Schweizer Gemüse ist das gesündeste der Welt

An einheimischem Obst und Gemüse mangelt es in der Schweiz nicht. Und doch greifen auch wir im Supermarktregal immer mal wieder zu exotischen Alternativen – der Gesundheit zuliebe. Dabei ist das überhaupt nicht nötig. Das einzig wahre Superfood wächst nämlich hierzulande. Glaubt man den Forscher*innen der William Patterson University aus New Jersey, ist unsere lokale Brunnenkresse das gesündeste Lebensmittel der Welt.