Ca. 50 g frische Basilikumblätter

Einige Eiswürfel

1 – 2 Knoblauchzehen

40 g frisch geriebener Parmesan

20 g frisch geriebener Pecorino

40 g Pinienkerne

½ TL grobes Meersalz

100 ml Olivenöl extra vergine



Basilikumblätter mit kaltem Wasser waschen und in Eiswasser legen. Knoblauchzehen schälen und klein schneiden. Basilikum trockenschleudern und mit Olivenöl, Pinienkernen, Knoblauch und einer grosse Prise Salz in der gekühlten Küchenmaschine zu einer glatten Creme mixen. In eine Schüssel umfüllen und die zwei Käsesorten mit einer Kelle unterrühren, so dass sich der Käse mit den übrigen Zutaten harmonisch verbindet. Als Pastasorten eignen sich ganz besonders Trofie, Fusilli, Gnocchi und Linguine. Wenn die al dente gekochte Pasta mit dem Pesto in der Schüssel vermischt wird, unbedingt von dem Kochwasser dazugeben. So dass eine richtig cremige Sauce entsteht.