Kartoffeln vom Vortag enthalten also rund zehn Prozent weniger verdauliche Stärke als frisch gekochte. Auch dann, wenn sie nach dem Abkühlen wieder erhitzt werden. Also auch, wenn wir etwa Bratkartoffeln daraus machen. Aber aufgepasst: Die durch das Erkalten verminderten Kalorien sind leider schnell ausgeglichen, wenn man mit viel Öl oder Rahm als Zutat arbeitet. Also den Kartoffelsalat lieber mit Gemüsebouillon und etwas Essig oder einer leichten Joghurtsauce anmachen. Und den Reis oder die Teigwaren einfach nochmals schnell ins kochende Wasser geben, statt sie in viel Butter knusprig auszubraten.