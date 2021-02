Die knusprigsten Bratkartoffeln kommen aus dem Ofen

Gusseisen oder Teflon?

Idealerweise werden die Kartoffeln in einer Eisenpfanne gebraten. Wer die nicht hat und nichts anbrennen lassen will – eine Teflonpfanne mit stabilem Boden tuts natürlich auch. Zum Braten eignen sich geklärte Butter oder Öle mit hohem Rauchpunkt. Aber nicht übertreiben mit dem Fett – wir wollen ja keine Pommes frites produzieren. Ebenfalls wichtig: Nicht zu viele Kartoffeln in die Pfanne geben, sie sollen genug Platz haben. Die Regel: Ein Drittel des Pfannenbodens sollte noch sichtbar sein.

Die Kartoffeln kommen bei starker Hitze in die Pfanne, dann wird auf Mittelhitze reduziert. Und jetzt auf keinen Fall wild mit dem Spachtel oder der Holzkelle fuhrwerken. Die Kartoffeln erst mal auf der einen Seite (jede braucht 3 bis 4 Minuten) in Ruhe und langsam bräunen lassen. Selbst, wenn sie etwas am Pfannenboden anbacken sollten – warten! Sie lösen sich von selber. Erst dann die Pfanne schwenken und die Kartoffeln auf den anderen Seiten knusprig werden lassen.

Pfeffer kommt erst zum Schluss dran, weil er sonst verbrennt. Und der besondere Tipp: Für einen feinen Buttergeschmack zum Schluss noch ein Flöckchen in die Pfanne hauen. Für einen frühlingshaften Kick sorgt fein geschnittene Petersilie.