Man hockt semi-ausgeschlafen und gestresst am Frühstückstisch und möchte sich das goldbraune Brötli schmieren. Oder will in letzter Sekunde einen Geburtstagskuchen backen. Ärgerlich, wenn dann die Butter noch nicht weich genug ist. Worst. Case. Scenario. Panik! Was tun? In die Mikrowelle mit dem kleinen Goldbarren aus Fett. Gute Idee. Wenn man aber keine in der Küche stehen hat? Die Butter bei Zimmertemperatur weich werden zu lassen, dauert definitiv zu lange. Wers eilig hat, wird uns für diesen Trick nun vermutlich auf ewig dankbar sein.