Was ist Ghee?

So viel vorweg: Ghee ist nicht vegan! Aber immerhin laktosefrei, denn Ghee enthält keine Milcheiweisse und -zucker. Im Grunde ist Ghee Butter, die einem Klärungsprozess unterzogen wurde. Man spricht auch vom Butterschmalz oder Butterreinfett. Zum Vergleich: Herkömmliche Butter besteht zu etwa 80% aus Milchfett, maximal 16% Wasser und diversen Milchzuckern und -säuren, Mineralstoffen, Proteinen, Cholesterin und Aromastoffen. Ghee dagegen besteht zu 100% aus reinem Fett. Seinen Ursprung hat das «goldene Elixir» in Fernost, in Indien, Pakistan und Afghanistan.