Elle Macpherson präsentiert: Das bessere Zitronenwasser

Ein weiterer Zusatznutzen dieser Mischung ist, dass sowohl Ingwer als auch Minze viel Vitamin C enthalten. Eines der bekanntesten Vitamine. Es festigt unter anderem das Bindegewebe. Und dass das Wasser dabei warm ist, hat folgenden Vorteil: Ein Glas warmes Wasser auf nüchternen Magen sendet einen Verdauungsimpuls an das Magen-Darm-System und bringt durch die hohe Temperatur unseren Stoffwechsel gleich morgens auf Trab. Auch tagsüber hilft ausreichend Flüssigkeit dem Körper, Nahrung besser in ihre Einzelteile aufzuspalten. Das geht umso schneller, wenn sie vorher nicht erst auf Körpertemperatur aufgeheizt werden muss, sondern schon warm im Magen ankommt.