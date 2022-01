So gelingen die Hasselback-Kartoffeln

Die Butter in einem Pfännchen schmelzen und Kartoffeln auf ein mit Backpapier belegtes Blech oder in eine gebutterte Gratinform setzen; die Lamellen nach oben. Die Kartoffeln mit der Hälfte der flüssigen Butter einpinseln und mit Fleur de Sel oder Salz und Pfeffer würzen. Im Ofen bei 220 Grad ca. 20 Minuten backen, dann erneut mit der restlichen Butter bestreichen und nochmals ca. 20 Minuten in den Ofen schieben. Bis sie sich durch die Hitze aufgefächert haben, aussen herrlich kross und innen butterzart sind. Laut Originalrezept wird kurz vor Backende etwas Paniermehl oder Parmesan über die Potatoes gestreut. Aber das entscheidet jeder ganz nach persönlichem Gusto. Die Kartoffeln schmecken auch ohne Extras sensationell!