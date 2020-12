5. Was kommt zuerst – Sauce oder Nudel?

Bissfest gekochte Nudeln dürfen noch etwas weicher werden. Das heisst: Es schadet nicht, wenn sie in der Sauce noch etwas weiter köcheln. So nehmen sie den Geschmack der Sauce wunderbar an. Deshalb – bitte merken – ist die Pastasauce nicht nur ein Topping, sie kann viel mehr.