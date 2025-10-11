1. Salz, Salz, Salz

Einfach nach «Gefühl» zu würzen, ist für Kochneulinge schwierig. Da hilft es nicht weiter, zu hören: «mach so viel rein, wie du denkst». Vor allem, weil Salz beim Nudelkochen die Essenz liefert. Salz ist der «va-va-voom»-Faktor im Nudelbusiness. Doch wie viel ist zu viel oder zu wenig? Da gibt es eine wunderbare Faustregel nach diesem einfachen Rechenmuster: 10-100-1000. Das heisst: 10 Gramm Salz auf 100 Gramm Nudeln auf 1000 Milliliter Wasser. Das Salz ist übrigens nicht nur Geschmacksgeber. Es unterstützt auch dabei, dass die Pasta nicht schleimig wird. Ganz, ganz wichtig: Das Salz kommt erst ins kochende Wasser.