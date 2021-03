Die knusprigen Trend-kartoffeln aus Schweden

Der Lockdown trieb alle an den heimischen Herd. Und auch ungeübte Köche wagten sich an aufwändige Rezepte. Die Lust auf komplizierte Menüs scheint allerdings etwas abgeklungen zu sein. Einfache Gerichte wie Bratkartoffeln haben Hochsaison. Auf Instagram und Tiktok kann man sich momentan jedenfalls kaum noch vor kinderleichten Rezepten retten. Erst kam die Feta-Pasta, es folgten die Smashed Potatoes, die Quetschkartoffeln. Jetzt gibts einen neuen Hit – die Hasselback-, oder auch Fächerkartoffeln. Erfunden hat sie in den 1950er-Jahren ein Koch des Stockholmer Restaurant Hasselback. Daher der Name. Die Kartoffeln passen perfekt zu Gerichten mit Sauce. Denn die bleibt dank der fein geschnittenen Lamellen wunderbar haften. Natürlich sind die Hasselback-Kartoffeln nicht nur als Beilage, sondern auch als Hauptspeise eine Wucht!