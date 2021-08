Die 10 schlimmsten Essfehler im Sommer

8. Ein alter Zopf

Dreimal essen am Tag und womöglich noch Zwischenmahlzeiten, diese Regeln sind Unfug. Je öfter man isst, desto mehr schwanken die Zucker- und Insulinspiegel, besonders, wenn man sich mehrmals am Tag Kohlenhydrate zuführt. Wer Übergewicht und Diabetes vorbeugen und abnehmen will, beschränkt sich auf zwei Mahlzeiten am Tag und achtet auf möglichst lange nüchterne Phasen.