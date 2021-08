Na, habt ihr's schon bemerkt? Sie ist wieder da! Völlig überraschend und wie aus dem Nichts haben ihre Strahlen uns heute Morgen aus dem Schönheitsschlaf geweckt. Und nun blendet sie endlich wieder durchs Fenster ins Homeoffice. Ja, die Sonne ist zurück – und mit ihr auch der Sommer. Doch kaum ist der Sonnenschein vor der Tür, wächst unser Verlangen nach Abkühlung. Also: Ab zum Gefrierschrank und her mit dem Glacé! Und wer bei all dem Regenwetter gar nicht erst Eis gekauft hat, der macht es eben selbst. Das geht viel einfacher als gedacht und kann ganz auf den eigenen Geschmack abgestimmt werden. Und zwar so …