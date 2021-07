5 Ausstellungstipps fürs Wochenende

Machen wir uns nichts vor. Der Sommer benimmt sich hierzulande so unschlüssig wie Viertklässler in vermeintlichen Beziehungen. Alles ist gut, alles ist schlecht. Dann wieder gut, dann wieder schlecht. In anderen Worten ausgedrückt: Sonne, Regen, Sonne Regen. Regen, Regen, Regen. Immerhin ist für Ablenkung gesorgt. Gegen Herzschmerz und gegen Wetterfrust. Diverse Museen in der Schweiz empfangen uns im Trockenen und versorgen uns mit aufmunternder Kunst: