Muss man tatsächlich ständig an der Beziehung arbeiten?

Schade :(

Also, es hängt natürlich auch davon ab, an welchem Ort man sich befindet. Ich bin in Berlin. In einer Grossstadt. Da steht es eher schlecht um die ewige Liebe. Die vielen Möglichkeiten machen uns das Leben schwer. Unabhängig davon zeigt sich ausserdem, dass, je älter man ist, desto schlechter die Chancen auf die ewige Liebe stehen. Wenn man früh mit seinem Partner oder seiner Partnerin zusammenkommt, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass man für immer mit ihm oder ihr zusammenbleibt. Wenn man älter ist, ist man nämlich weniger kompromissbereit. Man steht mit beiden Beinen fest im Leben. Hat seine Ziele erreicht. Das gemeinsame sich Entwickeln, das gemeinsame Definieren von Zielen und das gemeinsam darauf Hinarbeiten, das fällt viel schwerer.