Was hinter der Kunst des schnellen Lesens steckt

Der Durchschnittsmensch liest pro Minute etwa 220 Wörter. Ein Buch wie J.K. Rowlings Originalausgabe von «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes» wäre mit 199'797 Wörtern somit in 908 Minuten durch. Die Amerikanerin Anna Jones erreichte den letzten Punkt des Romans bereits nach 47 Minuten – was 4'251 Wörtern pro Minute entspricht. Ein in 2007 aufgestellter Weltrekord.