Es ist Zeit, die Schicksale dieser Frauen aufzuarbeiten

Anlässlich des internationalen Weltfrauentages (8. März) schauen wir aber auch noch mal ein paar (Pop-)Epochen und mediale Eskalationsstufen zurück. Weil in den 90ern und 2000ern viele der Frauen, die im Rampenlicht standen, ungerecht behandelt wurden. Am deutlichsten hat das die New York Times kürzlich mit der Dokumentation «Framing Britney Spears» am Beispiel der Sängerin gezeigt.