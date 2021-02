Justin Timberlake entschuldigt sich bei Britney Spears

In einem reuigen Statement schreibt Timberlake: «Ich habe die Nachrichten, Tags, Kommentare und Kritik gesehen und möchte darauf antworten. Es tut mir zutiefst leid für die Zeiten in meinem Leben, in denen meine Handlungen zu dem Problem beigetragen haben, in denen ich unpassend gesprochen oder mich nicht für das Richtige eingesetzt habe. Ich verstehe, dass ich in diesen Momenten und in vielen anderen von einem System profitiert habe, das Frauenfeindlichkeit und Rassismus duldet.»