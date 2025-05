Am schönsten ist ein Balkon, wenn es darauf üppig grünt. Wer wenig Platz hat, kann da schnell mal an seine Grenzen stossen, aber: Kreativ werden lohnt sich. Balkonpflanzen haben nicht nur auf dem Boden platz, sondern lassen sich in speziellen Töpfen wunderbar am Geländer anbringen, an Haken an der Decke aufhängen oder in Pflanzenständern in die Höhe, statt in die Breite verteilen. Wer auf dem Boden keinen Platz findet, bepflanzt seinen Balkon einfach vertikal.

3. Platz clever nutzen