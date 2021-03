Voll verknöpft: So stylt man Crossover Jeans

Das Geheimnis: So tun, als hätte man immer noch die Jogginghose an. Denn die schrägen Jeans sind aufgrund des lockeren Schnitts ähnlich bequem. Also Sneaker an die Füsse schnallen und das Crossover Denim obenrum mit Crop Tops oder Oberteilen, die in den Hosenbund gesteckt werden können, veredeln. Wenn schon, denn schon: Man muss schliesslich zeigen, was man hat. Und wenn das derzeit nur ein Zickzack-Bund ist.