Höheres Endometriose-Risiko durch Solarium-Bräune

Die meisten von uns wissen: Zu viel Sonne ist schädlich. Trotzdem gibt es immer noch und überall Sonnenstudios. Die Angst, so auszusehen wie Donald Trump, hat die Liebe zum Vorbräunen im Solarium etwas eingedämmt. Zumindest in Grossbritannien. Dieser bekannte orangefarbene Kürbis-Teints des Ex-Präsidenten wirkte auf viele Briten so abschreckend, dass 73 Prozent der Solariumbefürworter:innen diesem nun abschwören. Besagt eine Studie. Ein Mann schaffte also durchzusetzen, was Mediziner:innen schon lange predigen…