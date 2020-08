Sonnenschutz für die Lippen ist ein Muss

Die Füsse, die Ohren, der Nacken – beim Eincremen müssen wir an unzählige Körperflächen und -biegungen denken. Und was ist mit den Lippen? Ja, gar nicht so selten, dass wir die einfach komplett vergessen. Dabei sollte unser Mund als allererstes mit Sonnenschutz versorgt werden. Der New Yorker Dermatologe, Dr. Dennis Gross, erklärt weshalb: