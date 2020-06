Das sind die 10 besten Lip Balms ever

Seit mir dieser Lip Balm auf einem 10-stündigen Flug die Lippen vor dem Austrocknen bewahrt hat, gehört er zu meinen absoluten Favoriten. Das will etwas heissen – denn meine Ansprüche an die Pflege sind hoch. Er soll angenehm riechen, aber nicht überparfümiert sein. Eine pflegende Schicht hinterlassen, aber bitte ohne zu kleben. Der «Eight Hour Intensive Lip Repair Balm» erfüllt all diese Kriterien und ist deshalb zu einem unverzichtbaren Begleiter geworden.

Jana Giger, Praktikantin Online Style und Body & Health