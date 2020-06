Verspielt

Wer sich mal wieder so richtig rausputzen will, der muss sich dazu nur auf Instagram umschauen. Der federbesetzte Pyjama von Sleeper bricht dort alle Rekorde. Lust, über die Tanzfläche zu schweben? In Mules oder Sandaletten katapultiert einen dieses zuckersüsse Hype-Teil in ganz neue Sphären.