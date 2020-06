5 Fashion Brands von denen, die es wissen müssen

Was macht Bettter tatsächlich better?

Der erste Drop mit 46 Looks, der Upcycling auf ein neues Level heben soll, launcht noch diesen Monat. Dabei geht es nicht um grosse Kollektionen. Pelipas hat sich selbst die Bedingung kompletter Nachhaltigkeit gestellt. Es gibt keine Einzelteile zu kaufen, man shoppt ganze Looks und ist so sofort komplett angezogen. Jeder Bettter-Signature-Style, in den ganze drei Grössen passen könnten, bestehen aus ukrainischem Second-Hand-Material – sie geben dem Körper ganz nach dem Pelipas`schen Prinzip Raum und dem Kopf einen Denkanstoss, wie Mode in Zukunft aussehen könnte. Welche Prozesse sie besser machen könnte. Bettter eben.

bettter.us