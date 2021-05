So gelingen euch japanische Mochis auch zu Hause

Schleckmäuler aufgepasst! Denn jetzt geht es um euren Lieblingsgang, die Nachspeise. Allerdings geht es in diesem Artikel nicht um Klassiker wie Tiramisù oder Mousse au Chocolat, sondern um eine Spezialität aus Fernost. Wer schon mal in einem Sushi-Restaurant war, hat auf der Dessertkarte bestimmt schon mal was von sogenannten Mochis gelesen. Falls nicht, habt ihr die kleinen runden Süssspeisen vielleicht auf der Social-Media-Plattform TikTok gesehen. Denn die gehen dort gerade so richtig viral. Doch was sind Mochis überhaupt?