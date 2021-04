Here Comes The Sun

Macht der April mal wieder was er will, übernehmen wir einfach das Strahlen. Die Farbe Gelb löst Glücksgefühle aus, die wir sonst nur von sorglosen Ferientagen auf Südseeinseln kennen. Also, fast. Von Kopf bis Fuss oder mit gezielt eingesetzten Accessoires in einer blassen Schattierung des Tons, sorgen wir für Licht am Ende des Tunnels. Na, wenn das mal keine blendenden Aussichten sind.