Alles nämlich nicht nur einer eingeschränkten Altersgruppe vorbehalten. Das weiss Maye Musk, Mutter von Elon Musk, schon lange. Das ehemalige Model ist mittlerweile 72 Jahre alt und hat nie aufgehört zu tragen, was sie will. Eigentlich ist Musk gelernte Ernährungswissenschaftlerin. Doch sie wagte den Sprung in die Modewelt, in einem Alter, als sie die Mutter oder Grossmutter ihrer Kollegen und Kolleginnen hätte sein können. Ihre Mission seither: das Image der älteren Dame von Grund auf neu zu definieren. Via Social Media.