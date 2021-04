Die Jeans, die alle French Girls lieben, steht jeder

Laissez-faire und so: Was in ist, schert ein French Girl nicht

Der französische Stil ist zeitlos, Mademoiselle jongliert also mit Essentials und Basics und macht daraus Looks für die Ewigkeit. Die Lieblingsjeans der French Girls ist gerne mittel- oder dunkelblau, sitzt am Po knackig und macht dank geradem Bein eben dieses ellenlang. Zudem verzaubert sie oft mit einem Hauch Stretch, um sich einerseits wie eine zweite Haut an jede noch so göttlich geformte Figur zu schmiegen und andererseits, um möglichst bequem zu sein. Ihr wisst ja, da ist diese gewisse optische Mühelosigkeit ...

Alors, und was trägt man zum Denim-Favoriten? Alles, was die Französinnen ausserdem lieben: Entzückende Strick-Cardigans, kastige Blazer oder gerüschte Blusen zu Sandaletten, Stiefeletten oder Pumps. Allez les Bleus!