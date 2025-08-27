Teilen

  Französinnen: Diese 5 Basics haben sie im Schrank
Die perfekte Grundlage

Diese 5 Basics haben alle Französinnen im Schrank

Ein voller Schrank, aber nichts anzuziehen? Wir empfehlen (wie so oft) die unschlagbare Methode der French Girls: In die richtigen Basics investieren und das Problem ein für alle Mal aus der Welt schaffen. 

Ohne es geht gar nichts: Camille Charriere macht das T-Shirt zum Keypiece ihres Looks. 

Ohne es geht gar nichts: Camille Charriere macht das T-Shirt zum Keypiece ihres Looks.

Getty Images

French Girls sind ein Mysterium für sich. Wie von Zauberhand scheinen sie immer perfekt angezogen, ohne es überhaupt versucht zu haben. An ihnen sehen Jeans und T-Shirt aus wie ein Look von der Fashion Week und der Midirock wie das perfekte Outfit für die Front Row. Ist das angeboren? Ein bisschen vielleicht. Aber es steckt noch mehr dahinter: Sie setzen auf die richtigen Basics. Welche das sind? Wir verraten es.

Der perfekte Trenchcoat

5 Basics, die alle Französinnen im Schrank haben

Chloé Harrouche stylt ihren Blazer zu einer weissen Jeans und einem blauen Männerhemd – einfache Kombination, top Look. 

Getty Images

Wie einfach der Look auch sein mag – ein eleganter Trenchcoat hebt ihn auf das nächste Level. Chloé Harrouche macht es mit ihrer Kombination aus weisser Jeans und blauem Männerhemd vor. Der Trench ist für den Winter viel zu dünn? Mit einer Jeans- oder Lederjacke darunter wird der Mantel kältetauglich. Wer dann immer noch fröstelt: Der nächste Frühling kommt bestimmt.

Das weisse T-Shirt

5 Basics, die alle Französinnen im Schrank haben

Die Chefredaktorin der Vogue Paris weiss, wie man Basics eindrucksvoll kombiniert. Ihr weisses T-Shirt wird zum Teil des Power Looks. 

Getty Images

Emmanuelle Alt weiss es längst: Ein weisses T-Shirt von guter Qualität gehört in jeden Kleiderschrank. Wichtig ist, dass der Stoff blickdicht und faltenfrei ist – dann wird selbst die Kombination mit Jeans und Blazer ein Gewinner-Look.

Die Blue Jeans

5 Basics, die alle Französinnen im Schrank haben

Wichtig bei der Auswahl der Jeans: Wie Jeanne Damas auf ein gerades Modell setzen.

Getty Images

Die Wahl der perfekten Jeans haben die French-Girls perfektioniert. Skinny Jeans? Nein, danke. Sie setzen auf zeitlose, gerade Modelle. Jeanne Damas macht an der Miu-Miu-Show eindrücklich vor, wie die ideale Kombination aus lässig und sexy funktioniert.

Das feminine Slipdress

5 Basics, die alle Französinnen im Schrank haben

Anne-Laure Mais stylt ihr Slipdress super feminin. Der Verwandlungskünstler unter den Basics kann aber auch ganz anders. 

Getty Images

Ein Slipdress als Basic? Aber ja! Der feminine Stoff wappnet uns für gehobenere Anlässe, kann aber mit Sneakers und Lederjacke auch lässig gestylt werden. Und: Wer auf ein Kleid setzt, kann es mit einem Sweater ganz leicht zum Slipskirt umfunktionieren. Multifunktional, chic und zeitlos – was wollen wir mehr?

Der Boyfriend-Blazer

5 Basics, die alle Französinnen im Schrank haben

Camille Charrière im Boyfriend Blazer.

Getty Images

Er ist das ultimative Staple aller Französinnen: der perfekt geschnittene Boyfriend Blazer. Oversized und kastig sollte er sitzen und aus festem Material sein, so wie das Modell von Camille Charrière. Optimalerweise setzen wir auf einen Vintage-Designerfund vom Flohmarkt. Gerade kein Glück? Ein Blick in die Männerabteilung lohnt sich häufig.

vor 12 Minuten
