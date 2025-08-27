Diese 5 Basics haben alle Französinnen im Schrank

French Girls sind ein Mysterium für sich. Wie von Zauberhand scheinen sie immer perfekt angezogen, ohne es überhaupt versucht zu haben. An ihnen sehen Jeans und T-Shirt aus wie ein Look von der Fashion Week und der Midirock wie das perfekte Outfit für die Front Row. Ist das angeboren? Ein bisschen vielleicht. Aber es steckt noch mehr dahinter: Sie setzen auf die richtigen Basics. Welche das sind? Wir verraten es.
Der perfekte Trenchcoat
Wie einfach der Look auch sein mag – ein eleganter Trenchcoat hebt ihn auf das nächste Level. Chloé Harrouche macht es mit ihrer Kombination aus weisser Jeans und blauem Männerhemd vor. Der Trench ist für den Winter viel zu dünn? Mit einer Jeans- oder Lederjacke darunter wird der Mantel kältetauglich. Wer dann immer noch fröstelt: Der nächste Frühling kommt bestimmt.
Das weisse T-Shirt
Emmanuelle Alt weiss es längst: Ein weisses T-Shirt von guter Qualität gehört in jeden Kleiderschrank. Wichtig ist, dass der Stoff blickdicht und faltenfrei ist – dann wird selbst die Kombination mit Jeans und Blazer ein Gewinner-Look.
Die Blue Jeans
Die Wahl der perfekten Jeans haben die French-Girls perfektioniert. Skinny Jeans? Nein, danke. Sie setzen auf zeitlose, gerade Modelle. Jeanne Damas macht an der Miu-Miu-Show eindrücklich vor, wie die ideale Kombination aus lässig und sexy funktioniert.
Das feminine Slipdress
Ein Slipdress als Basic? Aber ja! Der feminine Stoff wappnet uns für gehobenere Anlässe, kann aber mit Sneakers und Lederjacke auch lässig gestylt werden. Und: Wer auf ein Kleid setzt, kann es mit einem Sweater ganz leicht zum Slipskirt umfunktionieren. Multifunktional, chic und zeitlos – was wollen wir mehr?
Der Boyfriend-Blazer
Er ist das ultimative Staple aller Französinnen: der perfekt geschnittene Boyfriend Blazer. Oversized und kastig sollte er sitzen und aus festem Material sein, so wie das Modell von Camille Charrière. Optimalerweise setzen wir auf einen Vintage-Designerfund vom Flohmarkt. Gerade kein Glück? Ein Blick in die Männerabteilung lohnt sich häufig.