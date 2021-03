Die Generation Z hat Recht: Skinny Jeans sind over

Die Schnitte der Jeans haben expandiert. Das Denim-Sortiment sich um die unterschiedlichsten Looks erweitert – über den Horizont der schmalen Röhre hinaus. Was es da alles so gibt, lässt sich in letzter Zeit besonders gut an Katie Holmes beobachten. Keine experimentiert gerade so schön damit, wie sie. Die deutsche Vogue hat sie sogar zur Vorreiterin der Moderevolution gegen die Skinny Jeans gekrönt. Die Schauspielerin ist also irgendwie das, was Model Kate Moss damals für die Skinny Jeans war.